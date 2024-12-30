Kim Milyoner Olmak İster 2025 yılbaşı özel konukları kimler olacak?

Yılbaşı özel bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkan yarışma, bu yıl da birbirinden ünlü ve renkli isimleri ağırlayacak. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla gerçekleşecek Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programında ünlü konuklar, büyük ödülü kazanmak için soruları yanıtlayacak. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 2025 yılbaşı özel konukları kimler olacak? Detaylar haberimizde...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 2025 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER OLACAK?

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in konuk olduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" Yılbaşı Özel, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Salı akşamı saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanacak.