Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorunun cevabı nedir merak ediliyor. Kim Milyoner İster yarışmasında eşine az rastlanan anlardan biri yaşandı. Yarışmaya katılan Rabia Birsen Güvercin, başarılı bir performans sergileyerek milyonluk soruya gelmeyi hak etti. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorunun cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk soruyu açtırdı. Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorunun cevabı nedir gündeme geliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soru açıldı. Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorunun cevabı nedir? Detaylar haberimizdedir…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU NEDİR?

Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORUNUN CEVABI NEDİR?

Soru: Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

A) Ş

B) V

C) G

D) H

CEVAP: B şıkkıdır.

Ş harfinden 9 tane ilimizin adında bulunuyor.

Eskişehir

Gümüşhane

Kırşehir

Kahramanmaraş

Nevşehir

Muş

Şanlıurfa

Uşak

Şırnak

H harfinden 9 tane ilimizin adında bulunuyor.

Ardahan

Eskişehir

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

Kırşehir

Kütahya

Kahramanmaraş

Nevşehir

V harfinden 5 tane ilimizin adında bulunuyor.

Yalova

Artvin

Nevşehir

Sivas

Van

G harfinden 6 tane ilimizin adında bulunuyor.