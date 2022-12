Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru! (CEVABI) Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru cevabı!

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk liralık soru merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner İster'de izleyicilerin nadiren rastladığı anlardan biri yaşandı. Yarışmaya katılan Batu Alıcı isimli genç, 1 milyon TL'lik soruya kadar geldi. Yeni bölümde 1 milyon TL'lik soruyu izleyenler görmüş olacak. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru cevabı haberimizde...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU

Kim Milyoner İster yarışmasında genç bir yarışmacı, 11. soruyu da bilerek 1 milyon TL değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı. Soruya doğru cevap verdiğini gören gencin yüz ifadesi dikkat çekti.

Kim Milyoner Olmak ister 1 milyonluk soru yeni bölümde belli olacak. Belli olduğunda haberimizde yer alacaktır. 3 sene önceki 1 milyonluk soru ve cevabı şu şekildeydi:

On kıtadan oluşan İstiklal Marşında bu kelimelerden hangisi daha az geçer?

A- Vatan

B- Kan

C- Toprak

D- Yurt

Doğru cevap: C- Toprak

ATATÜRK'ÜN BOYU, KİLOSU, AYAKKABI NUMARASI SORULDU

1 milyon TL'lik 12. sorunun hemen öncesinde sorulan 400 bin liralık 11. soruda, "Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" denildi.

Sorunun şıkları ise şöyle sıralandı:

A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)

D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara

SON SORUYU AÇTIRDI

Soruya C yanıtı ile doğru cevap veren Alıcı, 1 milyon TL'lik son soruyu açtırdı. Ancak tam bu sırada zilin çalması ile programın sonuna gelindi.