Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir ve doğru cevabı ne merak ediliyor. Ahmet Talha Dağlı isimli yarışmacı da milyonluk soruyu açtırdı. Ardında, 1 Milyonu kazandı mı ve Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir soruları gündeme geliyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir, doğru cevabı ne? 1 Milyonu kazandı mı?

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir, doğru cevabı ne? 1 Milyonu kazandı mı?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yarışmasında 1 milyonluk soru açıldı. 1 milyonluk soru nedir ve cevabı doğdu yanıtladı mı gündeme geliyor. Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir, doğru cevabı ne? 1 Milyonu kazandı mı? Detaylar haberimizdedir…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU NEDİR?

Ahmet Talha Dağlı, dün akşam yeni bölümü yayınlanan yarışmada 5 milyon TL'lik büyük ödül için yarıştı. 1 milyon TL'lik soruyu açtıran Dağlı'ya "1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?" sorusu soruldu.

1 MİLYONLUK SORUNUN CEVABI NEDİR?

"1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?"

A)FRANSA

B)OSMANLI DEVLETİ

C)AVUSTURYA- MACARİSTAN

D)BİRLEŞİK KRALLIK

Doğru Cevap: B)OSMANLI DEVLETİ

1 MİLYONU KAZANDI MI?

Ahmet Talha Dağlı, 1 Milyonluk sorunun cevabından emin olamadığını söyleyerek yarışmadan çekildi.