Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir, doğru cevabı ne? 1 Milyonu kazandı mı?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir ve doğru cevabı ne merak ediliyor. Ahmet Talha Dağlı isimli yarışmacı da milyonluk soruyu açtırdı. Ardında, 1 Milyonu kazandı mı ve Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir soruları gündeme geliyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir, doğru cevabı ne? 1 Milyonu kazandı mı?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yarışmasında 1 milyonluk soru açıldı. 1 milyonluk soru nedir ve cevabı doğdu yanıtladı mı gündeme geliyor. Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir, doğru cevabı ne? 1 Milyonu kazandı mı? Detaylar haberimizdedir…
Ahmet Talha Dağlı, dün akşam yeni bölümü yayınlanan yarışmada 5 milyon TL'lik büyük ödül için yarıştı. 1 milyon TL'lik soruyu açtıran Dağlı'ya "1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?" sorusu soruldu.
"1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?"
A)FRANSA
B)OSMANLI DEVLETİ
C)AVUSTURYA- MACARİSTAN
D)BİRLEŞİK KRALLIK
Doğru Cevap: B)OSMANLI DEVLETİ
Ahmet Talha Dağlı, 1 Milyonluk sorunun cevabından emin olamadığını söyleyerek yarışmadan çekildi.