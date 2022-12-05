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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru ne? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik son soru ne?

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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru ne? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik son soru ne?

Kim Milyoner İster yarışmasında genç bir yarışmacı, 11. soruyu da bilerek 1 milyon TL değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı. Soruya doğru cevap verdiğini gören gencin yüz ifadesi dikkat çekti. Merak edilenler arasında ise Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru ne? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik son soru ne? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner İster'de izleyicilerin nadiren rastladığı anlardan biri yaşandı. Yarışmaya katılan Batu Alıcı isimli genç, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Vatandaşlar ise 1 milyon TL'lik sorunun gündeme gelmesinin ardından Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru ne? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik son soru ne? sorularını araştırdı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYON TL'LİK SORU NE?

Kim Milyoner İster yarışmasında genç bir yarışmacı, 11. soruyu da bilerek 1 milyon TL değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı. Soruya doğru cevap verdiğini gören gencin yüz ifadesi dikkat çekti. 1 milyon TL'lik 12. sorunun hemen öncesinde sorulan 400 bin liralık 11. soruda, "Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" denildi.

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru ne? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik son soru ne?

Soruya C yanıtı ile doğru cevap veren Alıcı, 1 milyon TL'lik son soruyu açtırdı. Ancak tam bu sırada zilin çalması ile programın sonuna gelindi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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