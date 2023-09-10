Kim Milyoner İster Yarışması'nda 1 Milyonluk soru nedir ve yarışmacı kazandı mı merak ediliyor. Kim Milyoner İster yarışmasında eşine az rastlanan anlardan biri yaşandı. Kim Milyoner İster Yarışması'nda 1 Milyonluk soru nedir sorusu gündeme geliyor. Peki, Kim Milyoner İster Yarışması'nda 1 Milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster Rabia, 1 Milyonu kazandı mı?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk soruyu açtırdı. Rabia ödülü kazandı mı ve Kim Milyoner İster Yarışması'nda 1 Milyonluk soru nedir merak ediliyor. Yarışmaya katılan Rabia Birsen Güvercin, başarılı bir performans sergileyerek milyonluk soruya gelmeyi hak etti. Kim Milyoner İster Yarışması'nda 1 Milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster Rabia, 1 Milyonu kazandı mı? Detaylar haberimizdedir…

KİM MİLYONER İSTER YARIŞMASI'NDA 1 MİLYONLUK SORU NEDİR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk soruyu açtırdı. Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER RABİA, 1 MİLYONU KAZANDI MI?

Popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Göğercin,1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

1 haftalık süre zarfında bilgilere tekrar baktığını söyleyen 24 yaşındaki yarışmacı, "Örnek soru yok. 4 tane ya da 5 tane. Hiçbir fikrim yok. Ne geleceğine dair hiçbir fikrim yok. Umarım bildiğim yerden gelir" açıklamasında bulundu.

İŞTE FİNAL SORUSU

Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi.

Soru: Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

A) Ş

B) V

C) G

D) H

CEVAP: B şıkkıdır.

Ş harfinden 9 tane ilimizin adında bulunuyor.

Eskişehir

Gümüşhane

Kırşehir

Kahramanmaraş

Nevşehir

Muş

Şanlıurfa

Uşak

Şırnak

H harfinden 9 tane ilimizin adında bulunuyor.

Ardahan

Eskişehir

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

Kırşehir

Kütahya

Kahramanmaraş

Nevşehir

V harfinden 5 tane ilimizin adında bulunuyor.

Yalova

Artvin

Nevşehir

Sivas

Van

G harfinden 6 tane ilimizin adında bulunuyor.