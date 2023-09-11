Kim Milyoner İster yarışmasında dün akşam Rabia Birsen Göğercin, 1 Milyon değerindeki soruya doğru cevap vererek büyük ödülün sahibi oldu. Milyoner Rabia Birsen Göğercin kaza mı geçirdi ve Rabia'nın koluna ne olduğu merak ediliyor. Peki, Kim Milyoner İster Rabia'nın koluna ne oldu, neden protez? Milyoner Rabia Birsen Göğercin kaza mı geçirdi?

Kim Milyoner İster Rabia'nın koluna ne oldu, neden protez ve Milyoner Rabia Birsen Göğercin kaza mı geçirdi soruları gündeme geliyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk soruya doğru cevap vererek büyük ödülü kazandı. Kim Milyoner İster Rabia'nın koluna ne oldu, neden protez? Milyoner Rabia Birsen Göğercin kaza mı geçirdi? Detaylar haberimizdedir…

KİM MİLYONER İSTER RABİA'NIN KOLUNA NE OLDU?

Yarışmaya katılan Rabia Birsen Göğercin, başarılı bir performans sergileyerek milyonluk soruya gelmeyi hak etti. Göğercin, doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Rabia Birsen Göğercin geçtiğimiz sene Kurban Bayramında kolunu kıyma makinesine kaptırdığını anlattı.

RABİA BİRSEN GÖĞERCİN'İN KOLU NEDEN PROTEZ?

Rabia Birsen Göğercin'in kolu geçtiğimiz yıl Kurban Bayramında yaşadığı kaza sonucunda kolunu kaybettiğini açıkladı. Kurban Bayramında kolunu kıyma makinesine kaptırdığını anlattı.



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MİLYONER RABİA BİRSEN GÖĞERCİN KAZA MI GEÇİRDİ?

Popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Göğercin,1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Büyük ödülün sahibi olan Rabia Birsen Göğercin, bir sene önce Kurban Bayramında kolunu kıyma makinesine kaptırdığını söyledi.