Haberler

Kim Kardashian'dan skandal hareket! Çocuklarını, Gazze'deki masumlar gibi giydirdi

 - Güncelleme:

Sosyal Medya Haberleri

Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian'ın Cadılar Bayramı için oğullarına giydirdiği zombi kıyafetleri, Gazze'de yaralanan ve hayatını kaybeden çocuklara benzetildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında binlerce çocuk hayatını kaybederken ABD'li yıldız Kim Kardashian'ın Cadılar Bayramı için oğullarına giydirdiği kıyafet vicdanları sızlattı. Kardashian'ın zombi kostümü olarak oğullarını soktuğu hal Gazze'de yaşanan saldırıda yaralanan çocuklara benzetildi.

OĞULLARINI ZOMBİYE BENZETMEYE ÇALIŞTI

Yaşanan katliama sessiz kalan Kim Kardashian, Cadılar Bayramı için çocuklarını zombi gibi giydirmeye çalıştı. Ancak Kardashian'ın oğulları, Gazze'de yaralanan çocuklara benzetildi. Ünlü isim, oğullarına yırtık forma giydirerek vücudunda yara izleri yapıp kan benzeri bir sıvı sürdü.

Kim Kardashian'dan skandal hareket! Çocuklarını, Gazze'deki masumlar gibi giydirdi

LİNÇ EDİLİYOR

Oğullarını 364 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Kim Kardashian'a tepki yağmaya başladı. Kardashian için "Rezilsin" ve "Bununla dalga mı geçiyorsun haddini bilmez" yorumları yapıldı.

Kim Kardashian'dan skandal hareket! Çocuklarını, Gazze'deki masumlar gibi giydirdi

Kim Kardashian'dan skandal hareket! Çocuklarını, Gazze'deki masumlar gibi giydirdi

Kim Kardashian'dan skandal hareket! Çocuklarını, Gazze'deki masumlar gibi giydirdi

Kim Kardashian'dan skandal hareket! Çocuklarını, Gazze'deki masumlar gibi giydirdi

Kim Kardashian'dan skandal hareket! Çocuklarını, Gazze'deki masumlar gibi giydirdi

Kim Kardashian'dan skandal hareket! Çocuklarını, Gazze'deki masumlar gibi giydirdi

Kim Kardashian'dan skandal hareket! Çocuklarını, Gazze'deki masumlar gibi giydirdi

Kim Kardashian'dan skandal hareket! Çocuklarını, Gazze'deki masumlar gibi giydirdi

Kim Kardashian'dan skandal hareket! Çocuklarını, Gazze'deki masumlar gibi giydirdi

Kim Kardashian'dan skandal hareket! Çocuklarını, Gazze'deki masumlar gibi giydirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Sosyal Medya

Kim Kardashian Sosyal Medya Magazin Dünya Haberler

title