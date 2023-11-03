Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian'ın Cadılar Bayramı için oğullarına giydirdiği zombi kıyafetleri, Gazze'de yaralanan ve hayatını kaybeden çocuklara benzetildi.

Kim Kardashian'dan skandal hareket! Çocuklarını, Gazze'deki masumlar gibi giydirdi

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında binlerce çocuk hayatını kaybederken ABD'li yıldız Kim Kardashian'ın Cadılar Bayramı için oğullarına giydirdiği kıyafet vicdanları sızlattı. Kardashian'ın zombi kostümü olarak oğullarını soktuğu hal Gazze'de yaşanan saldırıda yaralanan çocuklara benzetildi.

OĞULLARINI ZOMBİYE BENZETMEYE ÇALIŞTI

Yaşanan katliama sessiz kalan Kim Kardashian, Cadılar Bayramı için çocuklarını zombi gibi giydirmeye çalıştı. Ancak Kardashian'ın oğulları, Gazze'de yaralanan çocuklara benzetildi. Ünlü isim, oğullarına yırtık forma giydirerek vücudunda yara izleri yapıp kan benzeri bir sıvı sürdü.

LİNÇ EDİLİYOR

Oğullarını 364 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Kim Kardashian'a tepki yağmaya başladı. Kardashian için "Rezilsin" ve "Bununla dalga mı geçiyorsun haddini bilmez" yorumları yapıldı.