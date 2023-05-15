Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Sandıkların yaklaşık %99 'u açıldı. Bunun ardından vatandaşlar hangi lider kaç oy almıştır merak etti. Peki, Kim kaç oy aldı, kaç milyon 2023? Sandıkların tamamı açıldı mı, yüzde kaçı açıldı? 2023 seçimlerde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy sayısı kaç milyon? İşte detaylar...

açıldı mı, yüzde kaçı açıldı? 2023 seçimlerde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy sayısı kaç milyon? İşte detaylar...

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı. Peki, Kim kaç oy aldı, kaç milyon 2023? Sandıkların tamamı açıldı mı, yüzde kaçı açıldı? 2023 seçimlerde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy sayısı kaç milyon? İşte bilgiler...

2023 SEÇİMLERDE KİM YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Sandıkların yüzde 98.22'si açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.34, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 45, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.23 olarak görülüyor.

Sandıkların yüzde 98.22'si açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.34

- Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45

- Sinan Oğan yüzde 5.23

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SEÇİMLERDE KİM KAÇ MİLYON OY ALDI? ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU OY SAYISI KAÇ MİLYON?

Liderlerin aldığı toplam oy oranı ve oy sayısı şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan : %49,34 - 26.546.091 oy (26 milyon 546 bin 91)

%49,34 - 26.546.091 oy (26 milyon 546 bin 91) Kemal Kılıçdaroğlu : %45,00 - 24.207.240 oy (24 milyon 207 bin 240)

%45,00 - 24.207.240 oy (24 milyon 207 bin 240) Sinan Oğan : %5,23 - 2.813.457 oy (2 milyon 813 bin 457)

%5,23 - 2.813.457 oy (2 milyon 813 bin 457) Muharrem İnce : %0,43 - 230.727 oy (230 bin 727)

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE SON DURUM NASIL, OY ORANI NASIL?

Oy sayımının başlamasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı. Milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 98.08 oldu. Buna göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49.31, Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 35.21, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı yüzde 10.48 olarak görülüyor.

Milletvekili Genel Seçiminde ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarışıyor. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı.

Milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 98.08 oldu. Buna göre;