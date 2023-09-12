Kim Bu Aile filmi oyuncuları kim? Kim Bu Aile filmi konusu, oyuncuları ve Kim Bu Aile özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kim Bu Aile filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kim Bu Aile konusu, özeti ve Kim Bu Aile oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kim Bu Aile filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kim Bu Aile filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kim Bu Aile filmini izleyecek olanların merak ettiği Kim Bu Aile konusu nedir, Kim Bu Aile oyuncuları kimler ve Kim Bu Aile özeti gibi konuları inceliyoruz.

KİM BU AİLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kariyerinin en önemli operasyonunda başarısız olunca açığa alınan ve kendisini bu duruma düşüren çeteyi gizlice takip edebilmek için devraldığı tavuk restoranında istemeden çok başarılı olan Başkomiser Adem Haberdar ile operasyonda ona destek veren "aile"sinin hikayesini anlatıyor.

Oyuncular : Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Ferit Aktuğ, Onur Buldu ve Altan Erkekli.