Killa Hakan hastalığı nedir? Killa Hakan neden yoğun bakımda? Killa Hakan ne ameliyatı oldu? - Haberler

Killa Hakan hastalığı nedir? Killa Hakan neden yoğun bakımda? merak konusu oldu. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden başarılı rapçi Killa Hakan'ın yoğun bakıma kaldırıldığı ve durumun çok ciddi olduğu öğrenildi. Rapçi Ceza da magazin gündemine bomba gibi düşen haberle ilgili açıklama yaptı. Peki, Killa Hakan hastalığı nedir?Killa Hakan neden yoğun bakımda? Killa Hakan ne ameliyatı oldu? İşte detaylar...

KİLLA HAKAN NEDEN YOĞUN BAKIMDA?

Rapçi Massaka, Almanya'da yaşayan başarılı rapçi Killa Hakan'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. Sosyal medya hesabından Killa Hakan için dua isteyen rapçi, "Sağlık durumu hiç iyi değil, ölüm kalım savaşı veriyor" dedi.

"ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYOR"

Massaka ya da diğer bilinen sahne adlarıyla Murdoc olarak bilinen ve gerçek adı Murat İlhan olan ünlü rapçi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Killa Hakan'ın sağlık durumundan bahsetti. Rapçinin durumunun ciddi olduğunu söyleyen Massaka, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Killa Hakan'ın yoğun bakıma kaldırılması kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü rapçi için "Ona bir şey olursa çocukluğum ölür" ve "Umarım kötü haber gelmez" paylaşımları yapmaya başladı.

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Killa Hakan, ya da gerçek adıyla Hakan Durmuş 3 Mart 1973, Berlin, Almanya doğumlu Türk rap müzisyeni ve söz yazarıdır.

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