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Kilise avukatı Hatipoğlu'ndan açıklama

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Kilise avukatı Hatipoğlu'ndan açıklama "Maskeli iki kişi kasten ve bilerek ayini basmış ve bu menfur saldırıyı gerçekleştirmiştir" Santa Maria Kilisesi Avukatı Afşin Hatipoğlu, "Maskeli iki kişi kasten ve bilerek ayini basmış ve bu menfur saldırıyı gerçekleştirmiştir" dedi.

Kilise avukatı Hatipoğlu'ndan açıklama

"Maskeli iki kişi kasten ve bilerek ayini basmış ve bu menfur saldırıyı gerçekleştirmiştir"

İSTANBUL - Santa Maria Kilisesi Avukatı Afşin Hatipoğlu, "Maskeli iki kişi kasten ve bilerek ayini basmış ve bu menfur saldırıyı gerçekleştirmiştir" dedi.

Santa Maria Kilisesi Avukatı Afşin Hatipoğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu. Saldırının ardından başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devletin tüm yetkililerinden destek mesajları geldiğini söyleyen Hatipoğlu, gelen mesajlar için kilise yönetiminin teşekkürlerini iletti.

Soruşturmanın devam ettiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Ayin sırasında meydana gelen bu vahşi saldırı Katolik cemaati başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını derinden üzmüştür. Gerek yurt içi gerek yurt dışı temsilciliklerden kilise yönetimine başsağlığı mesajları iletilmiştir. Süreç çok hassastır. Ayine gelen iki maskeli kişi kasten ve bilerek ayini basmış ve bu menfur saldırıyı gerçekleştirmiştir. Bu vahşi ve barbarca saldırıyı Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün unsurları, kiliseye olan nezaket ve saygı mesajları el birlikte araştırmaktadır Biz devletimizi bu aşamadaki desteğine teşekkür ediyoruz. Tüm milletine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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