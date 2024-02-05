6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yarın Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi. Depremden en olumsuz etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'la ilgili alınan eğitim kararı Hatay Valiliği tarafından duyuruldu. Peki, Kilis yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Salı Kilis'te okul yok mu?

KİLİS YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil edildi.

'Asrın felkati' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay ve Kahramanmaraş'ta eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en yıkıcı etkisinin görüldüğü Hatay'da felaketin yıl dönümünde eğitime 1 gün ara verildi. Eğitimle ilgili alınan karar Hatay Valiliği tarafından duyuruldu.

Hatay Valiliği, konuyla ilgili yaptığı duyuruda büyük afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini bildirdi. Buna göre kentte yarın (6 Şubat) okullarda eğitim ve öğretim yapılmayacak.

KAHRAMANMARAŞ'TA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da eğitime 1 gün ara verildi. Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"6 Şubat 2023'te ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrası 11 kentte büyük yıkımlar görülmüş, depremde en son İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 53 bin 537 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bildirilmişti.