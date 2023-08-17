Kilis'te park halindeki otomobile çarpan elektrikli motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

KİLİS'te, park halindeki otomobile çarpan elektrikli motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Esad H. ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi Şörhabil Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Esad H.?nin kullandığı elektrikli motosiklet, park halindeki Yusuf D.?ye ait 16 AAL 526 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada başka bir olaya giden 112 Acil ekibi, durup, motosiklet sürücüsüne müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan Esad H., ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.