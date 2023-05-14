Kilis'te oy verme işlemi başladı

KİLİS - Sabah saatlerinde oy vermeye gelen vatandaşlar gerekli kontrollerin ardından sandık başlarında oylarını kullandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de Nedim Ökmen Anadolu Lisesi'nde oy verme işlemleri sabah 08.00 itibariyle başladı. Sandık başlarına giden vatandaşlar, gerekli kimlik kontrollerinin ardından oylarını kullandı. Oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. Kilis Emniyet Müdürü Ahmet Kurt oy kullanılan okulları gezerek güvenlik önlemlerini kontrol etti.