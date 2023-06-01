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Kilis'te Otomobil Yangını

Kilis'te Otomobil Yangını

Otomobil Haberleri

Kilis'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçta hasar oluştu.

Kilis'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

A.A. kontrolündeki 27 AIK 042 plakalı otomobilin Kilis- Gaziantep kara yolunun 15'inci kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmı yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, yol kenarına çektiği aracını terk etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Otomobil

Gaziantep İtfaiye Kilis Otomobil Haberler

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