Kilis'te Otomobil Refüje Çarptı: 2 Kişi Yaralandı
Kilis-Gaziantep kara yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil refüje çarptı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te otomobilin refüje çarpmasıyla 2 kişi yaralandı.
İ.H.İ. idaresindeki 79 DC 622 plakalı otomobil, Kilis- Gaziantep kara yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje vurdu.
Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık görevlilerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil