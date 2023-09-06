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Kilis'te Otomobil Refüje Çarptı: 2 Kişi Yaralandı

Otomobil Haberleri

Kilis-Gaziantep kara yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil refüje çarptı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te otomobilin refüje çarpmasıyla 2 kişi yaralandı.

İ.H.İ. idaresindeki 79 DC 622 plakalı otomobil, Kilis- Gaziantep kara yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje vurdu.

Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık görevlilerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Otomobil

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