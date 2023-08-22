Kilis'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Farkındalık Eğitimi Verildi
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Musabeyli ilçesi Karbeyaz yol kontrol noktası ve Yuvabaşı Köyünde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 20 bin Erkeğe Farkındalık Eğitimi' projesi kapsamında çalışma yapıldı. 130 erkek ve 70 kadına aile içi şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kilis'te kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında vatandaşlar bilgilendirilmeye devam ediliyor.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Musabeyli ilçesi Karbeyaz yol kontrol noktası ve Yuvabaşı Köyünde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 20 bin Erkeğe Farkındalık Eğitimi" projesi kapsamında çalışma yapıldı.
Bu kapsamda ekipler tarafından 130 erkeğe aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet konularında, 70 kadına ise KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.