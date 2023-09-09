Kilis'te Çalınan Otomobil Sahibine Teslim Edildi
Kilis'te bir galeriden çalınan otomobil, polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kilis'te bir galeriden çalınan otomobil bulunarak sahibine teslim edildi.
Necmettin Erbakan Mahallesi İstiklalyanı Sokak'taki R.C'ye ait oto galerisinden dün çalınan otomobil için Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.
Ekiplerce tespit edilerek kapalı bir garajda aynı gün içinde bulunan otomobil, sahibine teslim edildi.
Şüpheli H.E.K'nin yakalanması için çalışma sürüyor.
Otomobilin çalınma anı başka bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
Kaynak: AA / Otomobil