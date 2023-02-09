Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Hatay, Kilis, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır olmak üzere 10 ilimizde büyük hasara yol açtı. Kilis'te arama kurtarma çalışmaları bitti mi merak ediliyor. Kilis'te arama kurtarma çalışmaları bitti mi sorusu gündeme geliyor. Kilis'te arama kurtarma çalışmaları bitti mi? Detaylar haberimizdedir…

KİLİS'TE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BİTTİ Mİ?

Tüm gözler deprem bölgesinden gelecek güzel haberlere çevrilmişken AFAD, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. Duyuruda, "Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir." denildi.

KİLİS'TE DE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Bu gelişmeden bir süre sonra AFAD, Kilis'te de arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, ekiplerin diğer illere yönlendirildiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da depremle ilgili son durumu şu sözlerle aktarmıştı: "Şanlıurfa'da 2 bin 495 vatandaşımız taburcu edilmiş olup 231 kişi servis yatışta, 79 vatandaşımız da yoğun bakımdadır. Yıkılan bina sayımız 19'dur. 3 tanesinde çalışmalar devam etmektedir. 2'si merkezde diğeri ise Birecik ilçemizdedir. İlimizde 7 bin 594 personelimiz canla başla görev yapmaktadır. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren ilimizde bulunan cami, okul, pansiyon ve yurtlar vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Bununla birlikte psikolojik destek için 22 uzman ekip sahada görev yapmaktadır. Şu ana kadar şehrimizde 4 bin 727 binamızda hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Diğer hasar tespit çalışmaları devam etmektedir"