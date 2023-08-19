Kilis Tava tarifi! Masterchef Kilis Tava nedir, nasıl yapılır? Kilis Tava için gerekli malzemeler neler? Kilis Tava hangi yöreye ait?

Masterchef 19 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Kilis Tava yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Kilis Tava nasıl yapılır? Kilis Tava yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Kilis Tava yemek tarifi! Kilis Tava nasıl yapılır? Kilis Tava yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Kilis Tava tarifi oldu. Peki en güzel Kilis Tava yemek tarifi nasıldır? Kilis Tava yemeği nasıl yapılır? Kilis Tavaiçin gerekli malzemeler nelerdir?

KİLİS TAVA NEDİR?

Kilis kebabı, Kilis yöresine ait bir kebaptır. Kilis'te daha çok Kilis Tava olarak bilinir. Koyun eti, kırmızı biber ve isteğe göre soğan ya da sarımsak başlıca malzemeleridir. Hazırlanan kıymaya bir tepsinin içinde el yordamıyla yassı bir şekil verilir. Kenarları domates ile de süslenebilir. Bu kebap Kilis'te kara fırınlarda pişirilir.

KİLİS TAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 kırmızı kapya biberi

1 dal taze sarımsak

4 soğan

1 kilo kuzu zırh kıyması

4 patates

3 domates

3 yeşil biber

Karabiber

Tuz

KİLİS TAVA NASIL YAPILIR?

Kırmızı kapya biberleri, taze sarımsakları, iki soğanı iri doğrayın ve mutfak robotundan geçirin.

Ardından bir kaba alıp, üzerine kıymayı, baharatları ve tuzu ekleyip yoğurun.

Patateslerin kabuklarını soyup yuvarlak doğrayın. Doğradığınız patatesleri bir fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerine yoğurduğunuz kıymayı düz bir şekilde yayarak yerleştirin.

Kıymanın üzerini; yuvarlak doğradığınız kalan soğanlar, iri jülyen doğradığınız yeşil biber ve yuvarlak doğradığınız domateslerle süsleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak servis yapın. Afiyet olsun.