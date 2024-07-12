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Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava malzemeleri neler? Masterchef kilis tava tarifi! #129368

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Kilis tava, yöresel bir lezzettir ve yapımı oldukça kolaydır. Ancak, bu lezzeti tatmak için hangi malzemeler gereklidir ve nasıl yapılır? İşte Kilis tava tarifi ve gerekli malzemelerin listesi haberimizde yer alıyor.

Kilis tavanın nasıl yapıldığı merak ediliyor. Bu akşam MasterChef'te yapılan Kilis Tava'nın tarifi ve malzemeleri araştırılıyor. Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava malzemeleri neler?

KİLİS TAVA MALZEMELERİ NELER?

500 gram dana kıyma (tercihen kuzu kıyması)

2 adet büyük domates

3-4 adet yeşil biber

2 adet kuru soğan

1 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı sıvı yağ (tercihen zeytinyağı)

Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava malzemeleri neler?

KİLİS TAVA NASIL YAPILIR?

Domatesleri ve biberleri küçük küçük doğrayın.

Kuru soğanları ince ince doğrayın.

Maydanozu ince kıyın.

Bir kaba kıymayı alın.

Doğranmış domates, biber, soğan ve maydanozu kıymanın üzerine ekleyin.

Pul biber, tuz ve karabiberi ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve yoğurun.

Fırın tepsisini yağlayın.

Hazırladığınız karışımı tepsiye eşit şekilde yayın ve elinizle bastırarak düzleştirin.

Üzerine sıvı yağ gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kıyma pişip üzeri hafif kızardığında fırından çıkarın. Kilis tavanızı dilimleyerek sıcak servis edin.

Yanında lavaş ekmeği ve ayranla servis edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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