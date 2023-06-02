Kilis milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, TİP Kilis milletvekilleri kim? 2023 Kilis seçim sonuçları
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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Kilis milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti Kilis milletvekilleri kim? Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Kilis milletvekilleri kim?
Kilis milletvekili sayısı kaç? Kilis milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Kilis milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, MHP, TİP milletvekilleri!
Ahmet Salih Dal
Mustafa Demir