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Kilis'in Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerde hissedildi. Kilis depremi mi oldu ve Kilis depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. Kilis depremi mi oldu ve Kilis kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Kilis depremi mi oldu? Kilis kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 6 şubat güncel depremler listesi! Detaylar haberimizdedir…

KİLİS DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntılar Hatay, Malatya, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır başta olmak üzere 10 ilde yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısını 912 olarak açıklarken 5 binden fazla vatandaşımız ise yaralandı. Bununla beraber, deprem çevre il, ilçe ve köylerde hissedildi.

KİLİS KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 ilde büyük yıkım yaşanırken ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Bununla beraber, deprem çevre il, ilçe ve köylerde hissedildi.

SON DAKİKA 6 ŞUBAT GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Deprem sonrası AFAD'da süreci takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Devletimiz deprem anından itibaren harekete geçmiştir. Valiliklerimiz tüm imkanları seferber etmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize ilave onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve diğer kurumlarımız ekiplerini göndermiştir. TSK ve belediyelerimiz afet çalışmaları konusunda altyapısı olan kurumlarımız göreve çağrılmıştır. Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, bu sayı sürekli artmaktadır. Depremin hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızı kurtarma faaliyetleri sürüyor." dedi.

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlerimize giderek çalışmaları koordine etmeye başladılar. Ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları sevk edildi, ediliyor. AFAD tarafından yapılan planlamaya göre arama kurtarma ve yardım ekiplerine vatandaşlarımız da yardımcı oluyor. Herkes canla başla çalışarak olabilecek en hızlı refleksi vermiştir.