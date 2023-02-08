Kilis depremden etkilendi mi? Kilis'te depremde ölü, yaralı var mı? Kilis yıkılan yer var mı?

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde yıkıma neden olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 108'e yükseldi. 40 bin 910 kişinin yaralandığı depremin ağır hasar verdiği 10 şehirde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Vatandaşlar ise Kilis depremden etkilendi mi? Kilis'te ölü, yaralı var mı? Kilis yıkılan yer var mı? sorularını araştırdı.

Kahramanmaraş'ta 8 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Arama motorlarında ise Kilis depremden etkilendi mi? Kilis'te ölü, yaralı var mı? Kilis yıkılan yer var mı? soruları aratılıyor.

KİLİS DEPREMDEN ETKİLENDİ Mİ?

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Son bilgileri aktaran Erdoğan, "Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi. Yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Büyük bir felaketle baş başayız" dedi.

Kilis'te 22 kişi yaşamını yitirdi ve 466 yaralandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kilis'te arama faaliyetlerinin bittiğini ve enkaz altında vatandaş kalmadığını açıkladı.