Kilis deprem son durum! Kilis depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Kilis depremde ölen var mı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:17'de gerçekleşen deprem ülkenin birçok noktasından hissedildi. Bölgedeki vatandaşların evlerine girmemeli konusunda peş peşe AFAD ve Belediye tarafından uyarılar yapıldı. Vatandaşlar Kilis depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Kilis depremde ölen var mı? Kilis deprem mi oldu? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Kili depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? İşte merak edilenler...

AFAD'ın Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini merkez üssü gösterdiği 7,4 şiddetindeki depremin ardından şiddeti en yüksek 6,6 olan çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Bölgedeki vatandaşların evlerine girmemeli konusunda peş peşe AFAD ve Belediye tarafından uyarılar yapıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini merkez üssü gösterdiği 7,4 şiddetindeki deprem çevre ilerde de hissedildi. Vatandaşlar Kilis depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Kilis depremde ölen var mı? Kilis deprem mi oldu? Sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylarhaberimizde...

DEPREM NASIL OLUŞTU?

Saat 04.17'de meydana gelen depremin ardından aynı bölgede yaklaşık 9 dakika sonra 6,4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha Gaziantep merkezli meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Gaziantep Islahiye'de ise saat 04.58'de 5,2 büyüklüğünde bir artçı daha gerçekleşti. Depremin merkez üssü ve etrafındaki illlerde bazı binaların yıkıldığı öğrenilirken Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da ağır hasarlı binalar bulunduğu öğlenirdi.

AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını duyurdu. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Arama kurtarma faaliyetleri bölge genelinde sürmekte.

KİLİSTE DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini merkez üssü gösterdiği 7,4 şiddetindeki depremin ardından şiddeti en yüksek 6,6 olan çok sayıda artçı deprembölgede meydana geldi. ilk tespitlere göreKilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda ağır hasarlı binalar bulunduğu öğlenirdi. Bölgede AFAD tarafından arama kartalma faaliyetleri devam ediyor.

AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.