Müslüman aleminin önemli aylarından olan Ramazan ayının sona ermesiyle beraber vatandaşlar Ramazan Bayramı namaz saatlerini araştırıyor. Bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar ise Kilis bayram namazı saat kaçta? 2023 Kilis bayram namazı ne zaman? Kilis Ramazan Bayramı namaz saati! aramasını yapıyor. İşte Kilis Ramazan Bayramı namaz saati!

Kilis bayram namazı saat kaçta? sorusu araştırılıyor. Ramazan ayının bitmesinin ardından kılınacak olan Ramazan Bayramı namazının saati merak edildi. 21 Nisan günü kılınacak olan Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlarımız ise arama motorlarında Kilis bayram namazı saat kaçta? 2023 Kilis bayram namazı ne zaman? Kilis Ramazan Bayramı namaz saati! araması yapmakta. Detaylar haberimizde.

BAYRAM NAMAZI VAKTİ NEDİR?

Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2. gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir. Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.

Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde "Subhaneke" duasını okunur. Sübhanekeden sonra imamla birlikte "Allahu Ekeber" diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.

Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte "Allahu Ekeber" diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak oturulur.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okur.

Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

KİLİS BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kilis'te bayram namazı 06.21'de kılınacak.