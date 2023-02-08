Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Kilis'te deprem mi oldu?

Gündem Haberleri

Kilis az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Kilis'te deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Kilis deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Kilis deprem mi oldu? Bugün Kilis merkezli deprem oldu mu? Kilis yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

Depremin vurduğu Kilis'te son durum! 8 kişi hayatını kaybettiDepremin vurduğu Kilis'te son durum! 8 kişi hayatını kaybetti

Bugün Kilis merkezli deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Kilis deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Kilis deprem kaç şiddetinde oldu? Kilis yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KİLİS MERKEZLİ DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İşte son depremler listesi:

Kilis az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Kilis'te deprem mi oldu?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem Kilis Gündem Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title