Kilis az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Kilis'te deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Kilis deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Kilis deprem mi oldu? Bugün Kilis merkezli deprem oldu mu? Kilis yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

Bugün Kilis merkezli deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Kilis deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Kilis deprem kaç şiddetinde oldu? Kilis yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KİLİS MERKEZLİ DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İşte son depremler listesi: