Kilis 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Kilis seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Kilis hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm yurtta geniş katılımla gerçekleşti. Ülke genelinde demokrasi şöleni havası eserken vatandaşlar Kilis hakkında araştırmalar yaptı. Kilis Cumhur İttifakı, Millet İttifakı oy oranı, oy dağılımı ne, gibi konular araştırıldı. Kilis seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Kilis hangi parti kazandı, 1.oldu?

Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Kilis sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, 2023 CB seçimi Kilis hangi parti kazandı, 1. oldu? Kilis seçim sonuçları açıklandı mı? Kilis Cumhur İttifakı, Millet İttifakı oy oranları, oy dağılımı ne? Kilis seçimi kim kazandı?

CUMURBAŞKANLIĞI SEÇİM SİSTEMİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir. Cumhurbaşkanı, 5 yıllık görev süresi için doğrudan halk tarafından seçilir.

KİMLER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR?

Anayasanın 101. maddesine göre, bir adayın cumhurbaşkanlığı seçimine katılabilmesi için, en son parlamento seçimlerinde tek başına veya birlikte geçerli oyların %5'ini almış siyasi partiler ya da mecliste en az 20 milletvekiline sahip bir siyasi parti grubu aday gösterebilir. Diğer yandan, ilçe seçim kurullarında en az 100.000 seçmenin imzasını toplayabilen kişiler de aday olabilir.

KİLİS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Kilis seçim sonuçları YSK verilerine göre açıklanacak ve vatandaşların bilgisine sunulacak. Veriler tüm kaynaklardan takip edilirken haberler.com sayfaları da seçim takibi için en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor. Sizler de güvenli ve hızlı seçim sonuç takibi için haberler.com seçim sayfasına TIKLAYABİLİRSİNİZ .