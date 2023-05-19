Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yeni bir video paylaştı. "Vatan borcu" notu ile paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, yurt dışındaki seçmenleri sandığa davet ederek yeni vaatlerde bulundu. Kılıçdaroğlu yeni vaatleri ne? Kemal Kılıçdaroğlu 2. tur vaatleri!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile yurt dışında oy kullanacak vatandaşlara seslendi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik bir dizi vaat sıralayan Kılıçdaroğlu, "Şüpheniz olmasın bu kez daha emin daha kararlıyız. Sizleri önce oy vermeye sonra da oylarınıza sahip çıkmaya çağırıyorum." dedi. Kılıçdaroğlu yeni vaatleri ne? Kemal Kılıçdaroğlu 2. tur vaatleri!

KILIÇDAROĞLU YENİ VAATLERİ NE?

TBMM'de güçlü varlık gösterebilmeniz için yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Türkiye'de emekli olup başka bir ülkede çalışırken, size uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını ve emekli aylıkların iyileştirilmesini sağlayacağız. Türkiye'de sağlık hizmetlerinizden eşit şekilde yararlanabileceksiniz. Sizi yok sayarak hayata geçirilen otomatik bilgi paylaşımı anlaşmasının uygulanmasında yaşanabilecek mağduriyetleri gidereceğiz. Yurt dışında kullandığınız otomobilin Türkiye'de kalış süresini uzatacağız. Fahiş uçak bileti fiyatlarını makul seviyelere çekeceğiz.

Türkiye'ye gelirken beraberinizde getirdiğiniz telefonların kullanım sürelerini uzatacağız. Mavi kartlı kardeşlerimizin sıkıntılarını vatandaşlarımızla eşit imkanlar sağlayarak çözeceğiz. Daha birçok adımı atacağız. Şüpheniz olmasın bu kez daha emin daha kararlıyız. Sizleri önce oy vermeye sonra da oylarınıza sahip çıkmaya çağırıyorum. Unutmayın 28 Mayıs'ta oylarınızı korumak üzere 1 milyon kişi sandık başında olacağız. Bu demokrasi mücadelesine omuz vereceğinize yürekten inanıyorum.