CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" sözleriyle duyurduğu "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantı İstanbul'da gerçekleştirildi. Vizyon programının tanıtım videosunun yayınlanması ile başlayan program, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ile devam etti. Peki, Kılıçdaroğlu Vizyon konuşması maddeleri nelerdir? Kılıçdaroğlu İkinci Yüzyıla Çağrı toplantısında ne dedi? Kılıçdaroğlu Vizyon açıklamaları neler? Detaylar haberimizde...

KILIÇDAROĞLU VİZYON KONUŞMASI MADDELERİ NELERDİR?

"İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantıda partisinin vizyon belgesini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ülkeye sokacakları para miktarını paylaştı. Kılıçdaroğlu, "İktidarımızın ilk 3 yılında en az 100 milyar dolar doğrudan yatırım getireceğim. Ben bu parayı kesinlikle getireceğim. Yeter mi yetmez. 75 milyar dolarlık bağımsız varlık fonu yatırımı, temiz ve sürdürülebilir fonlardan en az 150 milyar dolar yatırım getireceğiz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU VİZYON AÇIKLAMALARI NELER?

Günlerdir merakla beklenen konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, "Her şey bu ülkede çok ama çok güzel olacak. Bundan hepinizin emin olmasını isterim. Sizin kadar ben de çok heyecanlıyım. Dolayısıyla heyecanla konuşmama başlıyorum. Bugün halkımızdan neden oy isteyeceğimizi öğreneceksiniz. Yeni bir düzene, yeni bir Türkiye hayaline, yeni bir siyaset üstü anlayışa oy isteyeceksiniz. Bugün dinleyeceğiniz sadece bir krizden çıkma programı olmayacak. Krizden alnımızın akıyla ve hep birlikte çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür. Bunun çaresi mevcut tek adam gitsin başka bir tek adam gelsin değildir. Tek adam gitsin, yerine çalışan yeni bir sistem gelsin. Türkiye, cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir daha böyle acımasız, kutuplaşmış dönemler yaşamayacak. Türkiye'yi kurumları yeniden inşa edilmiş, bölgesinde barışın ve refahın merkezi olan bir ülke yapacağız. Mesele Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük hayaline sahip çıkmaktır. Onun vizyonunu tam anlamıyla hayata geçirme günüdür.