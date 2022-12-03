CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" sözleriyle duyurduğu "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantı İstanbul'da gerçekleştirildi. Vizyon programının tanıtım videosunun yayınlanması ile başlayan program, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ile devam etti. Kılıçdaroğlu Vizyon konuşması CANLI İZLE! İkinci Yüzyıla Çağrı toplantısı İZLE! Kılıçdaroğlu konuşması İZLE!

KILIÇDAROĞLU VİZYON KONUŞMASI CANLI İZLE!

"İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantıda partisinin vizyon belgesini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ülkeye sokacakları para miktarını paylaştı. Kılıçdaroğlu, "İktidarımızın ilk 3 yılında en az 100 milyar dolar doğrudan yatırım getireceğim. Ben bu parayı kesinlikle getireceğim. Yeter mi yetmez. 75 milyar dolarlık bağımsız varlık fonu yatırımı, temiz ve sürdürülebilir fonlardan en az 150 milyar dolar yatırım getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu Vizyon konuşmasını canlı izlemek için KILIÇDAROĞLU VİZYON KONUŞMASI yazısına tıklayınız.

İKİNCİ YÜZYILA ÇAĞRI TOPLANTISI İZLE!

Vizyon programının tanıtım videosunun yayınlanması ile başlayan program, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ile devam etti. Kılıçdaroğlu açıklamasının ardından kadrosundaki diğer isimlere söz verdi. CHP lideri toplantının sonunda yeni bir konuşma daha gerçekleştireceğini duyurdu. İkinci Yüzyıla Çağrı toplantısını canlı izlemek için "İKİNCİ YÜZYILA ÇAĞRI CANLI!" yazısına tıklayınız.