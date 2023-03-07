Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, veda mesajı verdi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu, "Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım. "ifadelerini ardından vatandaşlar Kılıçtaroğlu'nun partisinden ayrılıp ayrılmadığını araştırmaya koyuldu. Peki,Kılıçdaroğlu veda açıklamasında ne dedi? Kılıçtaroğlu seçilirse parti rozetini çıkaracak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Dün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında dikkat çekenaçıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bugün bu kürsüde veda etmek için bulunuyorum. Veda etmek kolay olmuyor. Bu kürsü benim evim, sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. "İfadelerin ardından vatandaşlar Kılıçdaroğlu veda açıklamasında ne dedi? Sorusunun yanıtını araştırmaya koyuldu. Detaylar haberimizde...

KILIÇTAROĞLU VEDA AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

CHP Gurup toplantısındaaçıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal kılıçtaroğlu dikkt çeken açıklamalıda buldu.Kılıçtaroğlunun açıklaması şuşekilde:

Veda etmek için son kez CHP kürsüsüne çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu coğrafyanın neresinde yaşıyorsanız, huzur içinde yaşamanızı isterim. Ülkeden bereketin fışkırmasını, dostluğun kadim olmasını isterim. Tanımasak bile birbirimize yürekten selam vermenizi isterim. Yeni bir başlangıç için bulunan tüm sıkıntıları aşalım istiyorum. O görkemli, güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bugün çok kısa bir konuşma yapacağım. Bu kürsüye veda etmek için buradayım. Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıkları arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek kolay olmuyor. Bu kürsü benim evim, sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. Hoş geldiniz. "ifadelerine konuşmasında yer verdi.

KILIÇTAROĞLU CUMHURBAŞKANI SEÇİLİRSE PARTİ ROZETİNİ ÇIKARACAK MI?

Dün açıklanan karar sonrasında siyaset sahnesi hareketlenirken, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda CHP Genel Başkanlığı görevini bırakıp bırakmayacağı merak konusu oldu. Bu soruya cevap ise 6 liderin imzaladığı ortak mutabakat metnindeki bir maddede yer aldı. 10. maddede şu ifadeler yer aldı: "Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut Cumhurbaşkanının - var ise - siyasi parti üyeliği sona erecektir."Böylece Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda parti rozetini çıkarmayacağı, bunun için güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanması gerektiği belirtilmiş oldu.