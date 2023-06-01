Kemal Kılıçdaroğlu, CHP MYK üyelerinin istifası sonrası İmamoğlu ile görüştü. Bunun ardından vatandaşlar, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmesinde ne oldu, bitti mi, açıklama yaptılar mı? 1 Haziran İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi detayları neler? merak etti. İşte detaylar...

Merakla bekleniyordu! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bugün bir araya geliyor

Seçimlerde hüsrana uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) hareketlilik sürüyor. Bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirerek CHP'de kritik bir zirve yapıldı. Toplantının ardından açıklama yapılmazken MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu istifaları onayladı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmesinde ne oldu, bitti mi, açıklama yaptılar mı? 1 Haziran İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi detayları neler? Ayrıntılar sizlerle...

KILIÇDAROĞLU - İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ BİTTİ Mİ?

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 4.5 saat süren toplantısının ardından tüm MYK üyeleri istifa etti. MYK toplantısının öncesinde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu, toplantının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİNDE NE OLDU, AÇIKLAMA YAPTILAR MI?

MYK toplantısının öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile genel merkezde bir görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, toplantının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor" demişti. Umutsuzluğa kapılmama çağrısı yapan İmamoğlu, "Unutmayın; Değişmeyen tek şey değişimdir" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun değişim mesajı CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı şeklinde yorumlandı. Parti içinde de İmamoğlu sesleri yükselirken, seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nun yerine İmamoğlu'nun gelmesi kulislerde konuşuluyor.