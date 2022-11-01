Kılıçdaroğlu uyuşturucu iddiası ne? (Cari açık) Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu konusu ne?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cari açık ile ilgili yaptığı açıklama ile gündem oldu. Açıklama sonrası vatandaşlar Kılıçdaroğlu uyuşturucu iddiası ne? Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu konusu ne gibi konuları araştırdı. Peki, Kılıçdaroğlu uyuşturucu idadiası ne?