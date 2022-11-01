Kılıçdaroğlu uyuşturucu iddiası ne? (Cari açık) Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu konusu ne?
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cari açık ile ilgili yaptığı açıklama ile gündem oldu. Açıklama sonrası vatandaşlar Kılıçdaroğlu uyuşturucu iddiası ne? Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu konusu ne gibi konuları araştırdı. Peki, Kılıçdaroğlu uyuşturucu idadiası ne?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Kurucusu Hacer Foga ile kameralar karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Detaylı açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu konusu ne merak edildi.
KILIÇDAROĞLU UYUŞTURUCU İDDİASI NE?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Kurucusu Hacer Foga ile kameralar karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu söz konusu videoda Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açık kapattığını ve ülkede bir metamfetamin salgını olduğunu iddia etti.