Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu uyuşturucu iddiası ne? (Cari açık) Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu konusu ne?

Gündem Haberleri

Kılıçdaroğlu uyuşturucu iddiası ne? (Cari açık) Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu konusu ne?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cari açık ile ilgili yaptığı açıklama ile gündem oldu. Açıklama sonrası vatandaşlar Kılıçdaroğlu uyuşturucu iddiası ne? Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu konusu ne gibi konuları araştırdı. Peki, Kılıçdaroğlu uyuşturucu idadiası ne?

Kürsüde Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Konuşmasını tamamlayamadan kürsüden ayrıldıKürsüde Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Konuşmasını tamamlayamadan kürsüden ayrıldı
'Uyuşturucu' tartışması alevleniyor! Soylu 'İspat etmezsen namertsin' dedi, Kılıçdaroğlu kürsüden raporu gösterdi"Uyuşturucu" tartışması alevleniyor! Soylu "İspat etmezsen namertsin" dedi, Kılıçdaroğlu kürsüden raporu gösterdi
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette iki isim öne çıktıMillet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette iki isim öne çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Kurucusu Hacer Foga ile kameralar karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Detaylı açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu konusu ne merak edildi.

KILIÇDAROĞLU UYUŞTURUCU İDDİASI NE?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Kurucusu Hacer Foga ile kameralar karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu söz konusu videoda Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açık kapattığını ve ülkede bir metamfetamin salgını olduğunu iddia etti.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title