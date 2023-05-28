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Kılıçdaroğlu toplam kaç oy aldı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplam aldığı oy kaç, oy sayısı nedir?

Kılıçdaroğlu toplam kaç oy aldı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplam aldığı oy kaç, oy sayısı nedir?

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Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Peki Kılıçdaroğlu toplam kaç oy aldı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplam aldığı oy kaç, oy sayısı nedir?

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KILIÇDAROĞLU KAÇ OY ALDI?

Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.09, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.91 oldu.

Açılan sandık oranına göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy sayısı: 27.095.289

Açılan sandık oranına göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy sayısı: 24.912.182

ERDOĞAN ÖNDE BAŞLADI

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.09, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.91 olarak açıklandı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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