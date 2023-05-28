Kılıçdaroğlu toplam kaç oy aldı? Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Peki Kılıçdaroğlu toplam kaç oy aldı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplam aldığı oy kaç, oy sayısı nedir? Detaylar...

KILIÇDAROĞLU KAÇ OY ALDI?

Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.09, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.91 oldu.

Açılan sandık oranına göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy sayısı: 27.095.289

Açılan sandık oranına göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy sayısı: 24.912.182

ERDOĞAN ÖNDE BAŞLADI

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.09, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.91 olarak açıklandı.