Türkiye bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılırken Kılıçdaroğlu seçim konuşması yaptı. Peki, Kılıçdaroğlu seçim konuşması ne? Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi?

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılmaya ve oy sayımına başlandı. CHP, AA'nın geçtiği verilere tepki gösterirken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tek açıklama geldi.

KILIÇDAROĞLU SEÇİM KONUŞMASI NE?

TELE 1'e konuşan" Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse merak etmesin. Herkese bahar gelecek. Herkes baharı yaşayacak. Biz bugün demokrasinin güzelliğini yaşıyoruz. Seçime katılımın yüksek olduğunu görüyoruz. Henüz sandıklardan bir sonuç almadık. Arkadaşlarımız büyük bir ciddiyetle çalışıyor. Tüm sandıkları takip ediyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki baharı hep birlikte yaşayacağız.