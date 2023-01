Sadat reklamı sonrası yaşanan krizin yankıları devam ediyor. Parti grubunda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun sözleri ise gündem oldu. Peki, Kılıçdaroğlu Sadat'a ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu SADAT sözleri!

KILIÇDAROĞLU SADAT'A NE DEDİ?

SADAT reklamı sonrası yaşanan krizin yankıları devam ediyor. Parti grubunda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan gelin. Allah nasip ederse de yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim" dedi.

Her operasyona başvurdular ama bilmedikleri, anlamadıkları bir şey var. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Yeni bir şey değil uzun zamandır bu tehditler var. Şimdi bu kürsüden bu çetelere, mafyaya, bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan gelin görüşelim. Allah nasip ederse de yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para, bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır o para, bu ülkenin parasıdır o para." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yayının ardından Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz" sözlerine; SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi reklamın bilinçli olarak yayınlandığını söyleyerek ve "Gol mü olmuş?" ifadesini kullanarak yanıt vermişti. Gerilimin zirve yapmasının ardından TV100 kanalı bir yazılı açıklama yaparak faturanın 3 yöneticiye kesildiğini ve bu kişilerin görevlerine son verildiğini açıklamıştı. Bu sabah servis edilen açıklamada ise Kılıçdaroğlu'nun işten çıkarılan 3 kişi için devreye girdiği öğrenildi.