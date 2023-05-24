Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1 milyon TL'lik montaj davası açtığını duyurdu. Gelişme sonrası Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'a neden dava açtı, merak edildi.

KILIÇDAROĞLU RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A NEDEN DAVA AÇTI?

Açıklamada "Mertçe Mücadele" etik değerinden bihaber olan, Müfteriliği ise değer olarak benimseyip içselleştirmiş bulunan, Montajcıbaşından yani Erdoğan'dan; Montaj video sahtekârlıklarının hesabını sormak üzere davamızı açtık! Ancak bu kez Erdoğan'ın ederini gözetmedik! Kişiliğine biçilen değeri aşarak, 1 Milyon TL miktarlı olarak dava açma yoluna gittik: Şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak dağıtılmak üzere...." denildi.