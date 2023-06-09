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Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçecek? Kılıçdaroğlu'nun yerine geçebilecek isimler kimler? Kılıçdaroğlu'nun yerine hangi isimler konuşuluyor?

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" çağrısı yaparak genel başkanlık için kolları sıvamasının ardından yapılan bir ankette katılımcılara "Kılıçdaroğlu ayrılır ya da istifa ederse kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Peki, Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçecek? Kılıçdaroğlu'nun yerine geçebilecek isimler kimler? Kılıçdaroğlu'nun yerine hangi isimler konuşuluyor?

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28 Mayıs seçimlerinin sona ermesiyle birlikte eleştiri okları CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık için kolları sıvamasının ardından BETİMAR Araştırma dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Peki, Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçecek? Kılıçdaroğlu'nun yerine geçebilecek isimler kimler? Kılıçdaroğlu'nun yerine hangi isimler konuşuluyor?

KILIÇDAROĞLU'NUN YERİNE KİM GEÇECEK?

Araştırmaya katılanlara "Kılıçdaroğlu ayrılır ya da istifa ederse kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya katılanların yüzde 46.7'si tercihini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 17.6 ile ikinci sırada yer aldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yüzde 6.5 ile üçüncü sırada yer aldığı araştırmada Muharrem İnce yüzde 1.2, Mustafa Sarıgül ise yüzde 0,9 oranla sıralamayı belirledi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu Gündem Politika Haberler

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