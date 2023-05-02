Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine kaç kişi katıldı? Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı Van mitinginde kaç kişi vardı, mitinge kaç kişi katıldı?

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı ve Van'da düzenlenen mitinglerde seçmenle buluştu. Peki Kılıçdaroğlu Van mitingi kaç kişi katıldı? Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı Van mitinginde kaç kişi vardı, mitinge kaç kişi katıldı?

Kılıçdaroğlu Van mitingi kaç kişi katıldı? CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı ve Van'da düzenlenen mitinglerde seçmenle buluştu. Peki Kılıçdaroğlu Van mitingi kaç kişi katıldı? Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı Van mitinginde kaç kişi vardı, mitinge kaç kişi katıldı? Detaylar...

KILIÇDAROĞLU'NUN VAN MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Ağrı ve Van'da seçmenlerle bir araya geldi. CHP'nin 2018'de yüzde 2,6 oy aldığı Van'da yoğun ilgiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsü, sokaklardaki izdiham nedeniyle miting alanına 1 saat gecikmeli ulaştı. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Van mitingine kaç kişinin katıldığı henüz açıklanmadı.

İZDİHAM NEDENİYLE 1 SAAT GEÇ KALDI

Kılıçdaroğlu, miting alanına ilerlerken CHP'nin 2018 seçimlerinde 2,6 oy aldığı Van halkının büyük ilgisiyle karşılaştı. Sokaklardaki izdiham nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsü miting alanına 1 saat geç ulaştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde binlerce kişinin otobüsü karşılamak için uzun bir caddeyi doldurduğu görüldü.

"KAYYUM DENEN GARABET UYGULAMALARI BİTİRECEĞİM"

Kılıçdaroğlu, Beşyol Meydanı'nda saat 15.00'te düzenlenen mitinginde konuşma yaptı. "Bu ülkeye barışı getireceğiz' diyen Kılıçdaroğlu "Büyük haksızlıklar yapıldığını biliyorum. Seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları çözeceğim. Kayyum denen garabet uygulamaları tümüyle bitireceğim" ifadelerini kullandı.