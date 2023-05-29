Kılıçdaroğlu'nun milletvekilliği düştü mü, milletvekili mi, mecliste olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili mi?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı adayı olan parti liderlerinin milletvekili olup olmadığı merak edildi. Konu hakkında vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun milletvekilliği düştü mü, mecliste olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili mi? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Peki, Kılıçdaroğlu'nun milletvekilliği düştü mü, mecliste olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili mi? İşte bilgiler...

KEMAL KILIÇDAROĞLU MİLLETVEKİLİ Mİ, MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞTÜ MÜ?

Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Seçim sistemine göre Cumhurbaşkanı adayı olan siyasiler milletvekili genel seçimi listelerinde yer alamıyor. Bundan dolayı 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekili değildir.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Kemal Kılıçdaroğlu (d. 17 Aralık 1948; Ballıca, Nazımiye, Tunceli), Türk ekonomist, bürokrat ve politikacıdır. 2010 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) genel başkanı olmakla birlikte Türkiye'nin ana muhalefet lideridir. 2002-2015 yılları arasında yapılan genel seçimlerde İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girmiştir. Haziran 2015'te İzmir 2. Bölge milletvekili olarak yeniden meclise girmiş, 2023'e kadar bu görevini sürdürmüştür. İlk turunda salt çoğunluğun sağlanamadığı 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda rakibi Recep Tayyip Erdoğan'a yenilmiştir.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ekonomi maliye bölümünden 1971 yılında mezun olan Kılıçdaroğlu, siyasete atılmadan önce 1992-1996 ve 1997-1999 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) genel müdürlüğü yaptı. 2002 yılında CHP'ye katılmıştır ve ilk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak meclise girdi. Ardından 2007 Türkiye genel seçimlerinde de CHP milletvekili olarak meclise girdi, aynı zamanda partisinin grup başkanvekilliği görevini üstlendi. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul belediye başkan adayı oldu ancak oyların yüzde 37'sini alarak AK Parti adayı Kadir Topbaş karşısında seçimi kaybetti.

2010 yılında Deniz Baykal'ın kaset skandalı sonrası genel başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından yapılan 33. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçildi. 2011 Türkiye genel seçimlerinde partisinin yüzdelik oyunu 5,11 puan artırdı. CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden sonra parti içinde kendisine karşı yöneltilen eleştiriler arttı. 2014, 2016 ve 2018'de yapılan kurultaylarda da yeniden genel başkan seçilen Kılıçdaroğlu, CHP'yi büyük çadır koalisyonu Millet İttifakı çatısı altına soktu. CHP, 2018 cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde de ana muhalefet statüsünü korudu. 2019 yerel seçimlerinde partisi, 17 yıl sonra ilk defa AK Parti'ye karşı başkent Ankara'da aday Mansur Yavaş ile ve en büyük şehir İstanbul'da aday Ekrem İmamoğlu ile kazandı. 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı oldu ama seçimi kaybetti.