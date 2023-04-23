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Kılıçdaroğlu'nun halası kimdir? Kılıçdaroğlu'nun halasının cenaze töreni ne zaman, nerede?

Kılıçdaroğlu'nun halası kimdir? Kılıçdaroğlu'nun halasının cenaze töreni ne zaman, nerede?

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CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti. Peki, Kılıçdaroğlu'nun halasının cenaze töreni ne zaman, nerede?

Kılıçdaroğlu'ndan gençlere seçim mesajı: Büt'e bırakmayalım, ilk turda bitirelimKılıçdaroğlu'ndan gençlere seçim mesajı: Büt'e bırakmayalım, ilk turda bitirelim
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Kılıçdaroğlu'nun halası kimdir? CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti. Peki, Kılıçdaroğlu'nun halasının cenaze töreni ne zaman, nerede? Detaylar...

KILIÇDAROĞLU'NUN HALASININ CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti.

Tunceli'de yaşayan Karabulut için yarın Tunceli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Karabulut'un daha sonra Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun halası kimdir? Kılıçdaroğlu'nun halasının cenaze töreni ne zaman, nerede?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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