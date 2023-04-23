Kılıçdaroğlu'nun halası kimdir? Kılıçdaroğlu'nun halasının cenaze töreni ne zaman, nerede?
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CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti. Peki, Kılıçdaroğlu'nun halasının cenaze töreni ne zaman, nerede?
Kılıçdaroğlu'nun halası kimdir? CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti. Peki, Kılıçdaroğlu'nun halasının cenaze töreni ne zaman, nerede? Detaylar...
KILIÇDAROĞLU'NUN HALASININ CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti.
Tunceli'de yaşayan Karabulut için yarın Tunceli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Karabulut'un daha sonra Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023