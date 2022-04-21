Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası ne kadar geldi? Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturası ödedi mi, neden elektrik kesildi?

Kılıçdaroğlu elektrik faturası ne kadar? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz şubat ayında art arda gelen elektrik zamlarını protesto etmek amacıyla faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün evinin elektriği kesildi. Haberi sosyal medyadan duyuran CHP liderinin 3 aylık elektrik borcu da ortaya çıktı. Peki, Kılıçdaroğlu elektrik faturası ne kadar geldi? Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturası ödedi mi, neden elektrik kesildi? İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası tutarı...

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK FATURASI NE KADAR?

Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesinin ardından toplam borcun ne kadar olduğu merak edildi. CHP liderinin üç aylık birikmiş elektrik borcunun 1.030 TL olduğu öğrenildi.

"EYLEMİM SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISI DEĞİLDİR"

Kılıçdaroğlu bugünse sosyal medya hesabından bir video paylaşarak evinin elektriğinin kesildiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" dedi.

"VATANDAŞIN ÇEKTİKLERİNİ GÜNDEME GETİRMİŞ OLDU"

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamlarını protesto ederek faturalarını ödemediği için evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin, "Sayın Genel Başkanımız elektrik fiyatlarındaki yüksek artışı gündeme getirmiş oldu. Nasıl ki Adalet Yürüyüşü'nde adaletsizliği, hukuksuzluğu, kanunsuzluğu gündeme getirdiyse bugün de bu protestosuyla elektrik fiyatlarındaki yüksek artışı, yoksulluğu, fakirliği, vatandaşın neler çektiğini gündeme getirmiş oldu" ifadelerini kullandı.

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