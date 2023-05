Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitingine kaç kişi katıldı? Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı Ankara mitinginde kaç kişi vardı, mitinge kaç kişi katıldı?

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen mitingte seçmenle buluştu. Peki Kılıçdaroğlu Ankara mitingi kaç kişi katıldı? Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı Ankara mitinginde kaç kişi vardı, mitinge kaç kişi katıldı? Detaylar...

KILIÇDAROĞLU'NUN ANKARA MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere 2 gün kala Millet İttifakı, son mitingini Ankara'da yapıyor. Kalabalığın dikkat çektiği mitinge henüz kaç kişinin katıldığı açıklanmadı.

MİLLET İTTİFAKI TAM KADRO ANKARA'DA

Mitinge Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katılıyor.

"ANKARA'DA AYRIŞTIRICI SİYASET ORTADAN KALKTI"

İlk olarak kürsüye çıkarak konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şunları söyledi: "2019 yılında bugün yaşadıklarımızın hemen hemen hepsini yaşadık. Anketlerde geri kaldıklarını görünce her türlü iftirayı attılar. Ankara halkı bunlara inanmadı. Dolayısıyla Ankara'da ayrıştırıcı siyaset ortadan kalktı. İnsanlar 25 yıl aynı yönetimi görünce onların ayrıştırıcı siyaseti görünce başka yönetimi denemedi ama 25 yıl sonra bir deneme yaptı ve Ankara halkı belediyeciliğin ne olduğunu gördü. Pandemi döneminde 40 bin öğrenciye 10'ar GB internet verdik. Sayın Cumhurbaşkanı da 21 yıldır verilmeyen interneti seçimden sonra vereceğini söylüyor. Yine birer aylık doğal gaz ücretleriyle sadece mutfakta harcanan gazın ücretini bir yıl ayrılmayacak. Bu seçim zamanı yapılıyor. Halbuki bu kardeşiniz geçen yıl ve bu yıl tam 200 bin aileye doğal gaz yardımı yaptı.

"BU İŞ GERÇEKTEN BİTMİŞ"

Ankara'da bir jeliboncu kafa var. Ta 1994 yılında bile aday olabilmek için rakibine kumpas kurduğu iddiaları var. Bu kafa kendi partisinden olan kişiye bile tuzak girdi. Fakat o tuzak kurduğu şahısla şimdi yan yana çalışmak zorunda kalıyor. FETÖ döneminde başlayan kaset komploları yine bir şekilde konuşuluyor, Muharrem İnce ile ilgili aynı şeyleri ortaya çıkardılar. Ama bunun başlangıcı nerede? Yıllardır Ankara'da sahte broşür dağıtılıyor. Ha birinin özel hayatını kaydedip siyaseten kullanmışsınız, ha genel başkanımızla ilgisi olmayan montaj videolarını sahnede göstermişsiniz. Ne farkı var?"

BABACAN: 3 AYDIR İKTİDARIN GÖRMEZDEN GELDİĞİ BİR GÜNDEM VAR

Mansur Yavaş'ın ardından Deva Partisi Ali Babacan sahneye çıktı. Babacan şunları söyledi: "Yüz yıllık cumhuriyetimizin başkenti merhaba. İkinci ev sahibi olarak karşınızdayım. 3 aydır iktidarın görmezden geldiği bir gündem var. Ülkemizin en can alıcı gündemi. 6 Şubat depremlerinden bu yana 3 ay 6 gün geçti. Daha gün doğmadan ülkemizin her yerine ateş düştü. O evler, o günden beri yanıyor. O evlerde yüzler gülmüyor, biliyorum. Sayılarla söyleyince sanki anlamını yitiriyor ama resmi sayılara göre 10 binlerce insanımızı kaybettik. Her can birinin annesi, babası, kardeşi, oğlu, yeğeni, kuzeni, dedesi...

"SESİNİ DUYURAMAYANLARIN SESİ OLDUK"

Taş olsa dayanmaz derler ya işte öyle bir acıyla kavrulduk. Allah bir daha böyle acılar göstermesin milletimize. Depremin ilk 14 gününün 9 günü deprem bölgesindeydim. Bizzat şahit oldum. Sesini duyuramayanların sesi olduk. Gittiğim her yerde bana ilk 48, 72 saat devlet yoktu dediler. Enkazları kendi ellerimizle kaldırdık dediler.

"TEK KİŞİLİK SİSTEMİN YÜRÜMEMESİ VAR"

Yangında yangın söndürme uçağı yok, deprem oldu ilk 72 saat yardım ulaştırılamadı. O gün bugündür soruyorum. O 48 saatte o 72 saatte ne oldu bir anlatın hele? Silahlı Kuvvetler personeli, madenciler neden harekete geçmedi diye soruyorum, cevap yok. İşin özünde tek kişilik sistemin yürümemesi var. Her şeyi tek kişiye bağlamanın sorunlarını yaşıyor bu ülke. Son 5 yıldır tüm sistemi Erdoğan tek başına kendisine bağladı. Talimat almadan kimse hareket edemiyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yangın söndürüldü diyorlar.

"İŞİ BİLEN KADROLARIMIZLA HAZIRIZ"

Adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen ucube sisteme son vermek ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi getirmek, hedefimiz bu. Şu sistemi değiştirmemiz lazım dedik, 84 maddelik anayasa metni hazırladık. Hükümetin her alanda yapılacaklarını hazırladık. 20 bakanın 5 yıl boyunca ne yapacakları hazır. İşi bilen kadrolarımızla hazırız. Biz hazırız ama pazar günü sizlerin desteğini bekliyoruz.

"SIRADAN BİR SEÇİM DEĞİL REFERANDUM"

Pazar günü sıradan bir seçim değil aslında referandum. Önünüzde 2 tercih olacak. Pazar günü pusulayı önünüze aldığınızda 2 seçenekten hangisini tercih edeceksiniz? Otoriterlik mi demokrasi mi? Keyfilik mi hukuk mu? Baskı mı özgürlük mü? Tek akıl mı ortak akıl mı? Korku mu umut mu? Öfke mi sevgi mi? Kavga mı barış mı? Yoksulluk mu zenginlik mi? Kara kış mı bahar mı?"

AKŞENER: HER TÜRLÜ HAKARETİ, İFTİRAYI GÖRDÜK

Mitingde konuşan Meral Akşener, şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada sizlerle olmaktan duyduğum gururu heyecanı şerefi belirtmek isterim. Bugün yanımda 1993 senesinde Şırnak kırsalında bir roket saldırısında gözlerini kaybetmiş 94 yılından beri beraber yol arkadaşlığı yaptığımız bir gazimiz var. Parti kurucumuz Hüseyin Özlük kardeşim. Çok ağır hakaretler edildi bize. Umarım duymuşlardır. Sağ ellerinde Hizbullah, sol ellerinde PKK olanlar duymuşlardır Hüseyin'i. Her türlü hakareti iftirayı siz de gördünüz biz de gördük.

"RECEP BEY VE ARKADAŞLARINI EMEKLİ EDECEĞİZ"

Ama bugün gördüm ki Recep Bey vedalaşıyor. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak. Recep Bey ve arkadaşlarını da emekli edeceğiz. Her bir genç, kadın kardeşim mutlaka sandığa götürecek. 1 oy Kemal'e 1 oy Meral'e verecek. İnşallah 14 Mayıs akşamı 13. Cumhurbaşkanımızla birlikte Türkiye'nin nefes aldığı, hukukun üstünlüğünün kabul edildiği, hak hukuk adaletin tesis edildiği ve tarih yazıldığı bir akşam olacak."

KARAMOLLAOĞLU: TEK ADAM DÖNEMİ BİTECEK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise şunları söyledi: "Pazar günü yapılacak seçimlerin ülkemiz ve insanlarımız için hayırlara vesile olması için niyaz ediyorum. Bir devrim yaşayacağız diye ümit ediyorum. Sandıkta manevi bir patlama olacak. Tek adam dönemi bitecek. 21 yıldır makamını işgal ediyor ama problemlere çözüm üretemiyor, patinaj yapıyor.

"DEĞİŞİKLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Değişikliğe ihtiyacımız var. İnsanlara hakaret ederek, insanlara küfürle itham ederek, insanları yanlış yönlendirerek Türkiye'ye huzur barış gelmez. Önce lisanına, davranışına sahip olacaksın. Hak hukuk nedir bileceksin ama önce sen uyacaksın. Kemal Bey cumhurbaşkanımız olacak. Tüm meseleleri beraber görüşüp bu memleketi ayağa kaldıracağız. Patlama yapmamız lazım. Yüzde yarımla, 1'le 1 buçukla olmaz. Biz pazar akşamı gümbür gümbür Türkiye'yi yöneteceğimi bilecek."

İMAMOĞLU: MİLLETÇE DEMOKRASİ BAYRAMI KUTLAYACAĞIZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu şekilde konuştu: "Ankara bu akşam rekor kırdı. Mansur Başkanımın evi ne güzel. Düğün gibi. Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti güzel Ankara, selam olsun sana. Pazar günü milletçe demokrasi bayramı kutlayacağız. Bu kardeşiniz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu gömleğini kıvırmış ceketini çıkarmış Çankaya'ya yürüyecek.

"ANKARA'NIN SANDIKLARINDA BAHARLAR AÇACAK"

Son yıllarda Ankara'nın ışığını kısmak isteyenler oldu. O milletin Meclisi'ni yok sayıp, devleti tek bir şahsa, bir saraya bağlamak isteyenler oldu. Vatandaşa kendi kişisel iktidarlarını dayatmak isteyenler oldu. Cumhuriyetin başkentini parsel parsel satmaya kalkanlar oldu. Bu pazar Ankara'nın sandıklarında baharlar açacak. Demokrasi, özürlük, adalet çiçekleri açacak. Bundan sonra söyleseniz de olur söylemeseniz de; kazanıyoruz! Bir avuç insan dışında kimsenin kaybetmediği bir seçim bu. Bugünün işini yarına bırakmayacağız. Hep birlikte ilk turda bitireceğiz. İşimiz var işimiz, çok çalışacağız.

"HALA İFTİRA ATAN BİR AKIL VAR"

Hala iftira atan bir akıl var. Hala kişilerin ailesini sürece katan bir akıl var. Oy için her yol mubahtır diyen bir akıl var. Bir havalimanı ihalesinin bile hesabını veremeyeceği için başladılar yine sağa sola saldırmaya. Bu millet senden korkar mı ya? Korkmaz. Bu millet bir tek Allah'tan korkar, başka kimseden korkmaz. Neymiş efendim, atı alan Üsküdar'ı geçermiş. O iş bitti bitti. Üsküdar da bizim at da bizim!"

Ayrıntılar geliyor...