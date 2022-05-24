Kılıçdaroğlu'nun açıklaması yayınlandı mı, nereden izlenir? Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı mı? Kılıçdaroğlu ne dedi, ne söyledi? - Haberler

Chp lideri Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması yayınlandı mı, nereden izlenir? Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı mı? Kılıçdaroğlu ne dedi, ne söyledi? Kılıçdaroğlu ne söyledi? Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları nelerdir?

KEMAL KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPTI MI, NE SÖYLEDİ?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 22:00 'da yapacağı açıklama Twitter'dan paylaşıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi Twitter hesabından açıklamayı izleyebilirsiniz .

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı tweet:

"Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler! #BizeKatılın"

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE SÖYLEDİ?



Videonun başında bürokratlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin dürüst, şerefli bürokratlarına selamlar olsun. Onlar başımızın üstünde. İktidarımızda onları çok güzel günler bekliyor. Hepsini biliyoruz, duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sarı bürokratlar… Sizler devleti bitkisel hayata soktunuz. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz. Öncelikle birazdan açıklayacağım şey, skandal ile yolsuzluklara dikkat çekmek değildir. Bunların ne olduğunu sağır sultan da biliyor. Amacım, komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır. Komaya sokulan bu devi uyandırmak ve çalışır hale getirmektir. Ama size de büyük bir iyilik yapıyorum sarılar. Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi. Çok geç olmadan, küçük cezalarla kurtulabileceğiniz bir aşamada kurtulun. Çünkü hiç gündemlerinde yoksunuz." dedi.

"BU AKŞAM İFŞA EDECEĞİM"

Bu akşam 22:00'de canlı yayın yapacağını duyuran CHP lideri, "Ben en iyisi bu akşam 22.00'de bu skandalı açıklayayım. Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun saat 22:00'de sosyal medya hesabından bir video paylaşması bekleniyor.

"BAHÇELİ CEBİNDE DOLAR MI TAŞIYOR TÜRK LİRASI MI?"

Konuşmasında ekonomiye dair eleştirilerde de bulunan Kılıçdaroğlu, "Kimin ne yaptığı, hangi kararı aldığı belli değil. Hani Türk lirası var ya, değeri kalmayan Türk Lirası. Acaba Bahçeli cebinde dolar mı taşıyor Türk lirası mı? Ben merak ediyorum. Bahçeli kalkıp Türk lirasını itibarsızlaştıran iktidara destek veriyorsa orada bir sorunumuz var demektir." dedi.

"ZAMLAR DEVAM EDECEK"

Art arda gelen zamlara da değinen CHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zamların arkası kesildi mi? Bundan sonra zamlar devam edecek. Elektrik üreticileri taban fiyatını yükseltti. Bu zam gelecek demek. Temmuz ve Ağustos ayında elektriğe zam gelecek. Tüm vatandaşlarım hazırlıklı olsun önümüzdeki süreçte elektriğe zam gelecek."

Haberler.com - Gündem