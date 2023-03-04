14 Mayıs seçim kararının açıklanmasından sonra siyaset gündemi ısındı ve siyasetçiler ile ilgili istatistiki bilgileri merak edildi. Bu konuda en çok merak edilen isimlerden biri de Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Peki, Kılıçdaroğlu ne zaman CHP Genel Başkanı oldu?

Siyaset gündemi ısınırken seçim gündemi tüm ülkeyi sardı. Vatandaşlar siyasetçiler hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu isimlerin en önemlilerinden biri de Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Peki, Kılıçdaroğlu ne zaman CHP Genel Başkanı oldu?

KILIÇDAROĞLU NE ZAMAN CHP GENEL BAŞKANI OLDU?





Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Mayıs 2010'de CHP Genel Başkanı oldu? Kemal Kılıçdaroğlu 12 yıldır bu görevi devam ettirmektedir.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Kemal Kılıçdaroğlu Türk ekonomist, siyasetçi, bürokrat ve Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) genel başkanıdır. 22 Mayıs 2010 tarihinden beri genel başkanlık görevini sürdürmektedir. 2002–2015 yılları arasında yapılan genel seçimlerde İstanbul 2. Bölge Milletvekili olarak Meclis'e girmiştir. Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde İzmir 2. Bölge Milletvekili olarak tekrar Meclis'e girmiştir. 2018 genel seçimlerinde yine İzmir 2. Bölge Milletvekili olarak Meclis'e girmiştir.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye (Lisans) Bölümünden 1971 yılında mezun olan Kılıçdaroğlu, siyasete atılmadan önce 1992–1996 ve 1997–1999 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumunun (SSK) genel müdürlüğünü yapmıştır. 2002 yılında CHP'ye katılmıştır ve ilk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 2. Bölge Milletvekili olarak Meclis'e girmiştir. Ardından 2007 Türkiye genel seçimlerinde de CHP Milletvekili olarak Meclis'e girmiştir. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmuştur fakat oyların %37'sini alarak ikinci sırada yer almıştır.

2010 yılında Deniz Baykal'ın genel başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından yapılan 33. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda 1.189 oy alarak Genel Başkan seçilmiştir. 2011 Türkiye genel seçimlerinde partisinin oyunu %5,11 oranında artırmıştır. CHP'nin de desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden sonra parti içinde kendisine karşı yöneltilen eleştiriler artmıştır. Aynı yıl yapılan 34. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda tekrar Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına seçilmiştir.