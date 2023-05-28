Kılıçdaroğlu ne zaman açıklama yapacak? Kemal Kılıçdaroğlu nerede, saat kaçta açıklama yapıyor?

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KILIÇDAROĞLU NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanırken, oyların sayım işleminde sona yaklaşıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin kazananı oldu. Bu gelişme sonrası CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalık, "Kemal istifa" sloganları attı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NEREDE, SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPIYOR?

Öte yandan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da basın açıklaması yapacak. Kılıçdaroğlu'nun, basın açıklamasını CHP Genel Merkezi'nden yapacağı belirtildi.