Kılıçdaroğlu ne söyledi? Kılıçdaroğlu açıklama yaptı mı? Kılıçdaroğlu ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması! - Haberler

Kılıçdaroğlu açıklama yaptı mı merak ediliyor. Gözler Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 22:00'de açıklama yapacağını belirterek, "Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim." ifadelerini kullanmıştı. Peki, Kılıçdaroğlu ne söyledi? Kılıçdaroğlu açıklama yaptı mı? Kılıçdaroğlu ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması merak edilirken işte detaylar...

KILIÇDAROĞLU NE SÖYLEDİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada saat 22'yi işaret ederek "Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" demiş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise bu iddialara "Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür" ifadesiyle yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile ilgili iddialarını konu alan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

KILIÇDAROĞLU İŞARET ETTİĞİ SAATTE VİDEOYU PAYLAŞTI

Saatler 22.00'ı gösterdiğinde geldiğinde Kılıçdaroğlu, söz konusu videoyu, "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler!" notuyla paylaştı.

BÜROKRATLARA SESLENDİ

Videonun başında bürokratlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin dürüst, şerefli bürokratlarına selamlar olsun. Onlar başımızın üstünde. İktidarımızda onları çok güzel günler bekliyor. Hepsini biliyoruz, duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sarı bürokratlar… Sizler devleti bitkisel hayata soktunuz. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz. Öncelikle birazdan açıklayacağım şey, skandal ile yolsuzluklara dikkat çekmek değildir. Bunların ne olduğunu sağır sultan da biliyor. Amacım, komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır. Komaya sokulan bu devi uyandırmak ve çalışır hale getirmektir. Ama size de büyük bir iyilik yapıyorum sarılar. Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi. Çok geç olmadan, küçük cezalarla kurtulabileceğiniz bir aşamada kurtulun. Çünkü hiç gündemlerinde yoksunuz." ifadelerini kullandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarını sıraladı.

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