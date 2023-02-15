Kılıçdaroğlu'nun aylık maaşı ne kadar, kaç TL merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu depremzedeler için bir maaşını bağışladığını açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu ne kadar maaş alıyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun maaşı ne kadar, kaç TL? merak edildi.

Kılıçdaroğlu ne kadar maaş alıyor? Kılıçdaroğlu'nun aylık maaşı ne kadar, kaç TL merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu depremzedeler için bir maaşını bağışladığını açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu ne kadar maaş alıyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun maaşı ne kadar, kaç TL? merak edildi. Detaylar...

KILIÇDAROĞLU NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olduğu için milletvekili maaşı almaktadır. 2023 milletvekili maaşı ise 73 bin 379 TL'dir.

MİLLETVEKİLİ MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Milletvekili maaşları TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Kanunun 1. maddesi şu şekildedir:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar"

En Yüksek Devlet Memuru ifadesi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için kullanılmaktadır.